Terör mağdurlarına süresiz tazminat hakkı

Hak kayıplarına yol açtığı vurgulanan düzenlemenin, mahkemeye erişim hakkını sınırladığı belirtildi. AYM, düzenlemenin, ‘kanunilik ilkesini’ taşımadığı gerekçesiyle iptaline karar verdi.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Mardin 1. İdare Mahkemesi, yargılamasını yaptığı bir davada Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun’daki, süreye ilişkin sınırlamanın anayasaya aykırı olduğu ve iptali için AYM’ne başvurdu. AYM kararında “Terör olayları nedeniyle zarara uğrayan ilgililerin, 5233 sayılı kanunda düzenlenen 60 gün ve 1 yıllık sürelere göre mi yoksa 2577 sayılı kanunda düzenlenen 1 ve 5 yıllık sürelere göre mi talepte bulunmaları gerektiği konusunda kuralın öngörülebilir olmadığı ve bu yönüyle kanunilik şartını taşımadığı sonucuna varılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir” denildi.

HÜKÜMETE DOKUZ AY SÜRE

İptal kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. İptal kararı, Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek. Hükümet bu süreçte iptal kararı ışığında yeni düzenleme yapacak.