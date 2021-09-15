Terör, istihbarat ve suç timlerinin de aradığı Özlem İrinsi Tokat'ta bulundu, sığınma talep etti

Yıldızeli ilçesi, Yağlıdere Köyü yakınlarındaki yaylada yaşayan 2 çocuk annesi Özlem İrinsi, 13 Eylül'de öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Birlikte yaşadığı çobanlık yapan Hüseyin Gökdemir eve geldiğinde İrinsi'yi bulamadı. Gökdemir, bir süre bekleyip çevreye bakındıktan sonra jandarmaya haber verdi. Köye gelen jandarma ekiplerinin soruşturmasının ardından bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Kayıp İrinsi'nin bulunması için dağlık alanda gün boyunca yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

TEM VE İSTİHBARAT DEVREYE GİRDİ

Bölgedeki aramalarda izine rastlanmayan İrinsi'nin daha önce başka bir evlilik yaptığı, 1,5 yıldan bu yana ise Hüseyin Gökdemir ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Özlem İrinsi'yi bulmak için dün arazi taramasının tamamlanmasının ardından teknik takibe başlandı.

İrinsi'nin bölgeden kendi isteğiyle ayrılmış olma ihtimali üzerine il ve ilçe merkezlerindeki otogarlardaki güvenlik kameraları incelendi. Teknik takip çalışmalarına Jandarma TEM, istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de dahil edildi.

TOKAT'TA BULUNDU, SIĞINMA TALEP ETTİ

2 gündür kayıp olarak aranan Özlem İrinsi, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ortaya çıktı. Sulusaray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran İrinsi, sığınma talebinde bulundu. Jandarma ekiplerine teslim edilen İrinsi, birlikte yaşadığı Hüseyin Gökdemir ile babası Salih Gökdemir'in kendisine kötü muamelede bulunduklarını ve evden kovduklarını, kendi isteğiyle evden ayrılmadığını, bu kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Öte yandan Özlem İrinsi'nin ifadeleri sonrası birlikte yaşadığı Hüseyin Gökdemir ve babası Salih Gökdemir hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

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