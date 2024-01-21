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Terör inleri yerle bir ediliyor! MSB: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 09:53

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlık'tan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “çelikten pençeleri” ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!

Terör inleri yerle bir ediliyor MSB: 10 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK#Terörist

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