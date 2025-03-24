‘Terör’ iddiasından serbest ‘yolsuzluk’ iddiasından tutuklandı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “terör” ve “yolsuzluk” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da bulunduğu 51 kişi tutuklandı. 40 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın Bundan sonrası acayip belirsiz Haberi görüntüle

‘BU AŞAMADA GEREK GÖRÜLMEDİ’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddiasıyla gözaltında bulunduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Çağlayan’daki Adliye Sarayı’na getirildi. Burada savcılıkta ifadesi alınan İmamoğlu, daha sonra tutuklama talebi ile sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. İmamoğlu sabah saatlerine kadar süren işlemlerin ardından “silahlı terör örgütüne yardım etme” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ise kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak diğer dosyadan tutuklandığı için bu aşamada gerek görülmediği gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

SAVCILIK İTİRAZ EDECEĞİNİ DUYURDU

“Terör” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 48 olmak üzere 2 soruşturma toplam 51 şüpheli tutuklandı. 40 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılık, Ekrem İmamoğlu’nun terör dosyasından ve diğer şüphelilerin yolsuzluk dosyasından serbest bırakılma kararlarına itiraz edeceğini de duyurdu.

‘AĞIR SAĞLIK SORUNUM VAR

“Silahlı terör örgütüne yardım” iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat nöbetçi hâkimlik sorgusunda, “Ağır sağlık sorunlarım vardır. 3 yılda 3 anjiyo yaptırdım, 6 stentim var, 2 damarım tıkalı. Bu nedenle doktor takibinde devam etmekteyim, en son 2 hafta önce de anjiyo oldum. Terör ya da terör örgütleriyle herhangi bir bağlantım yoktur, bu kimlik ve kariyer üzerine böyle bir suçlamayla muhatap olma rencide edicidir” diye savunma yaptı.

Haberin Devamı

Ekrem İmamoğlu’nun yakın ekibinden, Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı.

BEYLİKDÜZÜ VE ŞİŞLİ’DE DE BAŞKANLAR CEZAEVİNDE

- “Yolsuzluk” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun ve Serdar Haydanlı’nın da bulunduğu 47 kişi de hâkimlik sorgularının ardından tutuklandı. Ercan Saatçi’nin arasında olduğu diğer 40 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat “silahlı terör örgütüne yardım etme” iddiasıyla tutuklandı.

Haberin Devamı

İstanbuL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “terör” ve “yolsuzluk” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 106 kişi hakkında 19 Mart Çarşamba günü gözaltı kararı verildi ve İmamoğlu aynı gün 06.30 sıralarında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan yerleşkesine götürüldü.

-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 şüpheli, emniyetteki işlemelerinin ardından 22 Mart Cumartesi günü 19.00 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

34 SAVCI İFADE ALDI

- Şüphelilerin ifadesi 34 savcı tarafından alındı. Savcılıkta İmamoğlu’nun saat 22.22’de terör suçundan ifadesine başlandı. Yaklaşık 1 saat süren ifadesi 23.15’te sona erdi. “Yolsuzluk” soruşturmasında da 2.5 saat ifade verdi. Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51 kişi, dün 15.00 sıralarında araçlarla, sivil polis otomobilleri eşliğinde cezaevine götürüldü.

Haberin Devamı

AİLESİ VE ÖZEL’LE GÖRÜŞTÜ

İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 91 kişinin Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülmesinin ardından saatler gece yarısını gösterdiğinde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile birlikte adliyeye geldi.



İmamoğlu, nöbetçi sulh ceza hâkimliğindeki ifadesi bittikten sonra eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le görüştürüldü.

Özel, “Duruşma salonunda 3 avukatla kısıtlı biliyorsunuz hepsi. Biz orada önce bekledik. Ekrem Bey’in ifadesi bittikten sonra hâkime hanım davet etti. İçeriye girdik 5-6 dakika orada birlikte sohbet ettik. Kendisini soran herkese selam söyledi” dedi.