Terör gazisi mikroişlemcili diz proteziyle ayağa kalktı

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Şırnak Askeri Hastanesi’nde 10 gün bitkisel hayatta kalan Kocamaz, sevk edildiği Ankara’da 15 ameliyat geçirdi. 2009 yılında da Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mekanik kontrollü diz protezleri takıldı. Ancak buna rağmen koltuk değnekleriyle yürüyebilen Kocamaz’a aynı hastanede yeni nesil mikroişlemcili diz protezi takıldı. Bu eklem sayesinde daha dengeli ve doğal yürüyebilen Kocamaz, artık desteksiz yürüyebildiğini söyledi.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman fizyoterapist olarak çalışan Ceren Kuzu “Bu mikroişlemcili diz eklemi, kişinin üzerindeki ağırlığını ve bacağın açılarını hesap ederek sanki biyolojik bir dizmiş gibi bükülüp açılabiliyor” dedi.