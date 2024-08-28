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Terör gazisi mikroişlemcili diz proteziyle ayağa kalktı

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#Şırnak#Terör Gazisi#Ankara
Terör gazisi mikroişlemcili diz proteziyle ayağa kalktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 07:00

Hasan Kocamaz, vatani görevi için gittiği Şırnak’ta, 7 Nisan 2007 tarihinde terör örgütü PKK’nın döşediği mayına basıp 2 bacağını dizinin üstünden kaybedince gazi oldu.

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Şırnak Askeri Hastanesi’nde 10 gün bitkisel hayatta kalan Kocamaz, sevk edildiği Ankara’da 15 ameliyat geçirdi. 2009 yılında da Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mekanik kontrollü diz protezleri takıldı. Ancak buna rağmen koltuk değnekleriyle yürüyebilen Kocamaz’a aynı hastanede yeni nesil mikroişlemcili diz protezi takıldı. Bu eklem sayesinde daha dengeli ve doğal yürüyebilen Kocamaz, artık desteksiz yürüyebildiğini söyledi.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman fizyoterapist olarak çalışan Ceren Kuzu “Bu mikroişlemcili diz eklemi, kişinin üzerindeki ağırlığını ve bacağın açılarını hesap ederek sanki biyolojik bir dizmiş gibi bükülüp açılabiliyor” dedi.

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#Şırnak#Terör Gazisi#Ankara

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