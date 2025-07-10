Terör duvarı yıkılıyor, tarihi müjde yakında

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ŞEHİTLERİMİZİN RUHU İNCİNMEYECEK

“İnşallah önce ‘Terörsüz Türkiye’, ardından ‘Terörsüz Bölge’ hedefimize ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, onların fedakârlıklarının boşa gitmediğini dost-düşman herkese göstereceğiz. Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, onların ruhunu incitecek bir adım yoktur ve olamaz.

KANLI PRANGAYI SÖKÜP ATIYORUZ

Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerlerin rehberliğinde, Türkiye’yi inşallah yarım asırlık bir musibetten kurtarıyor; ülkemizin ayağına vurulmuş bu kanlı prangayı tamamen söküp atıyoruz. Şehitlerimizin fedakârlıklarıyla yazılan kardeşlik destanımızı çok daha güçlü, çok daha muhkem bir şekilde geleceğe taşıyoruz. Terör duvarı yıkıldıktan sonra Allah’ın izniyle her şey çok daha farklı olacak. Daha fazla acının, daha fazla gözyaşının önüne geçilecek. Bunun da kazananı hep söylediğim gibi Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla tüm Türkiye olacak, ardından tüm bölgemiz ve bölgedeki kardeşlerimiz olacak.

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OLUMLU HABERLER ALINACAK

Pazartesi günü DEM Parti Meclis Başkanvekili Sayın Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar’ı külliyemizde kabul ettik. Kendileriyle oldukça verimli, yapıcı, samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye hedefimizi kuvveden fiile çıkarma irademizi teyit ettik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz.

YOL KAZASI YAŞANMADAN

Bu hayırlı sürecin herhangi bir yol kazası yaşanmadan, karanlık ve kirli mahfiller tarafından sabote edilmesine fırsat vermeden, mümkün olan en kısa sürede, başarıyla neticelenmesini temenni ediyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin dünkü grup toplantısında verdiği güçlü mesajlardan ötürü kendisine bir kez daha kalpten teşekkür ediyorum. İttifak ortakları olarak ilk günden itibaren nasıl tam bir dayanışma, işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket ettiysek, inşallah bundan sonraki süreçte de yine birlikte yol yürüyeceğiz. Milletimize on yıllardır hasretle beklediği o tarihi müjdeyi, Allah’ın izniyle, yine birlikte vereceğiz.”

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İKLİM KANUNU TEPKİSİ: YERLİ VE MİLLİ BİR KANUNDUR

‘Tarım yasaklanacak’, ‘Çiftçi istediği ürünü ekemeyecek’, ‘Millete yapay et yedirilecek’ türünden safsatalarla bu kanunu kötülemek çok büyük bir şuursuzluk örneğidir. ‘Paris İklim Anlaşmasıyla küresel güçlerin tarım arazilerimize el koyacağı’ iftirasını kulaktan kulağa yaymaya çalışanlar, milletimize ve devletimize karşı yürütülen sinsi operasyonun bilinçli veya bilinçsiz maşalığını yapmaktadır. Milletimizin her bir ferdi şu konuda emin olsun: İklim Kanunu, tamamen yerli ve milli bir kanundur. Halkımızın sırtına yük bindirmek için değil, evlatlarımıza daha temiz bir çevre, daha sağlıklı bir gelecek bırakmak için hazırlanmıştır.

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ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARINA: GENEL SEÇİM 2028 YILINDA

“CHP’nin başındaki zat bir süredir ‘sandık da sandık’ deyip duruyor. Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre, cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür. Takvimde parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp, ‘Şu tarihte seçim yapılsın’ demek sizin kendi hayaliniz olabilir ama siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok. Bunlar sandığı, kendi iç mücadelelerinde sergiledikleri tiyatronun bir aksesuarı sanıyorlar.”

BAHÇELİ’NİN ‘DURUŞMALARIN CANLI YAYINLANMASI’ TEKLİFİ: ‘GAYET GÜZEL BİR TAKDİRDİR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin İmamoğlu davasının TRT’de canlı yayınlanması önerisini değerlendirdi. AK Parti grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir, ‘hayır olur inşallah’ derim” dedi.

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CHP’Lİ BELEDİYE SORUŞTURMALARINA: BAKLAVAYI DA KİRLETTİLER

AK Parti olarak CHP ile 2002 Kasım ayından beri geneliyle, yereliyle, halk oylamasıyla tam 18 defa sandıkta kozlarımızı paylaştık. Sadece ‘Yüzde 60’la kesin geliyor’ dedikleri Bay Kemal’i değil, yanında yöresinde kim varsa, hepsini birden sandığa gömdük. Daha seçim kazanmadan ‘Emredersiniz Sayın Cumhurbaşkanım’ diyerek Bay Kemal’e şirinlik yapan sağlı-sollu kapı kullarını da hezimete uğrattık. ‘Türkiye’nin umudu’ diyerek pazarladıkları Bay Kemal’e bugün layık gördükleri muameleyi hepimiz ibretle takip ediyoruz.

MEYHANE AĞZIYLA BAĞIRIYOR

Şimdi bu partinin başında, şaibeyle anılan Kasım 2023 Kurultayı’nın ardından getirilen bir şahıs var. Oturduğu koltuğu bir türlü dolduramayan bu zat, her fırsatta kürsüye çıkıyor, affedersiniz meyhane ağzıyla bağırıyor, çağırıyor, höykürüyor, tuhaf el-kol hareketleri yapıyor, sonra da dönüp arkasını gidiyor. Bir sonraki kürsüde, daha önce söylediklerinin tam tersi bir sürü zırvayı arka arkaya sıralayıp yeni hezeyanlara yelken açıyor. Bir nevi bedava komedi…

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HARAÇ PARTİSİ OLMUŞ

Biliyorsunuz yargı, Cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızlık çetesine, gelmiş geçmiş en pervasız organize suç örgütüne yönelik bir soruşturma açtı. Şikâyet edenlerin, şikâyet edilenlerin, rüşvet alanların, şehirleri adeta haraca bağlayanların, insanları zor duruma düşürüp soyanların hepsi CHP’li… İstanbul’dan başlayan bu hırsızlık, haraç, rüşvet düzeni, dalga dalga pek çok ile, ilçeye uzandı. Yani ahtapotun farklı il ve ilçelerdeki kolları birer birer deşifre olmaya başladı. 100 yıllık Halk Partisi olmuş haraç partisi. CHP muvazeneyi öylesine kaybetmiş durumda ki rüşvet alınırken suçüstü yapılan, baklava kutularından Euro’ların fışkırdığı bir cürmümeşhut olayını dahi, utanmadan bize mal etmeye kalkıyor. Gözaltılar olunca hemen siyasi operasyon dediler; rüşvet görüntüleri ortaya çıkınca yerlerine kös kös oturdular. Şimdi CHP Genel Başkanı çıkmış, ‘Şok oldum’ diyor. İyi ki şok oldun. Sen bu kafayla gidersen Özgür Efendi, daha çok şok olursun, mahcup olursun, en sonunda rezil-rüsva olursun. Manavgat rezaletinin bir başka yanı şudur:

Bunlar, ellerini attıkları her şey gibi ülkemizin en meşhur markalarından olan baklavayı da kirletmişlerdir. CHP zihniyetinin en son kurbanı baklava olmuştur. Kusura bakmayın, yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz. AK Parti’nin, CHP’yi sarmaşık gibi saran rüşvetle, yolsuzlukla, hırsızlıkla işi olmaz, bunlarla işi olanla da işi asla olmaz.