Terör cenazelerine katılmayı doğru bulmayız

Toplantıda konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği İl Başkanı Yakup Er, “İl örgütünüzü tebrik ediyorum. Milletvekiliniz hep sahada. Ancak Sezgin Tanrıkulu’nun PKK cenazelerine katıldığını, fotoğraf çektirdiğini görüyoruz. Partinize yakışmıyor. Mersin milletvekilinizin maksadını aşan konuşması bizleri incitmiştir. Ali Mahir Bey’in son konuşmasını yersiz buluyorum” dedi.

‘TANRIKULU’YA PHOTOSHOP YAPTILAR’

Terörün insanlık suçu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi: “Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı o cenaze, Tahir Elçi'nin cenaze törenidir. Tahir Elçi, 'Terör istemiyoruz' diye basın açıklaması yaptığında öldürüldü. Sezgin Tanrıkulu o cenazeye gidiyor. Sadece sosyal medyada photoshop yapılıyor, terör cenazesi ile bir araya getiriliyor. Terör cenazelerine partinin yöneticilerinin, milletvekillerinin, il, ilçe başkanlarının katılmasını doğru bulmayız.”

Yakup Er’in, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sözlerine yönelik eleştirilerine de cevap veren Kılıçdaroğlu, “Siz muhtarsınız, seçildiniz. Gayet güzel. Hepinizin bulunduğunuz bölgede kanaat önderi olduğunuzu belirttim. Bu hepinize sorumluluk yükler. Memleket bu haldeyken ben sorumluluğumun gereğini dürüst bir insan olarak yerine getirmeye çalışıyorum. Sizler de yerine getirmeye çalışmalısınız. Ordunun hakkını sadece ben mi koruyacağım? Siz neden korumuyorsunuz? Eski alışkanlıklarımızı terk etmemiz lazım” dedi.

“Yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz” diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü, “Kayseri'de oyumuz az. Kabahat Kayseri'de değil bizde. Oturup konuşacağız.”