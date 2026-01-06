Terör bitti, kayak başladı... Eksi 21’de şampiyona hazırlığı

Haberin Devamı

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık bir hafta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 1.5 metreyi geçti. Karın yeterli seviyeye ulaşmasıyla birlikte ilçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyündeki kayak merkezinde de antrenmanlar yeniden başladı. Aralarında ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan 10-20 yaş arası 80 sporcu, Türkiye elemeleri için yoğun tempoda antrenman yapıyor.

‘4 YILDIR BİRİNCİYİZ’

Kayaklı Koşu Milli Takım ve Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri İrfan Değenek, Şefik Yaşar ve Süleyman Ateş eşliğinde yapılan antrenmanlarda sporcular, 17 Ocak’ta Erzurum’da düzenlenecek Türkiye elemeleri yarışmalarına hazırlanıyor. Kayak antrenörü Şefik Yaşar, zorlu hava şartlarına rağmen antrenmanlara ara vermediklerini belirterek, “Önümüzdeki hafta Erzurum’da Türkiye elemeleri var. Orada iyi dereceler elde etmek için çalışıyoruz. Ocak ayının sonunda da birinci etap yarışları yapılacak. Hedefimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Şampiyonası’nda başarılı olmak. Son 4 yıldır üst üste Türkiye şampiyonu oluyoruz. Yaklaşık 80 sporcumuz var, 14 sporcumuz da şu an Erzurum’da eğitim görüyor” dedi.