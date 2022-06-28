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Termosta uyuşturucu ele geçirildi; 14 tutuklama

#Uyuşturucu #Denizli#Metamfetamin
Termosta uyuşturucu ele geçirildi; 14 tutuklama

Denizli'de durdurulan araçta yapılan aramada termosa gizlenen 309 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada termosa saklanan 309 gram metamfetamin ile direksiyonun altındaki bölmeye gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sürücü ile araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonu genişleten polis, şüphelilerle bağlantılı 11 kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Uyuşturucu#Denizli#Metamfetamin

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