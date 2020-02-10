Soğuktan kayalıklar akan sular donarak yapay şelale oluşturdu. Çalışmayan araçların altında ise ateş yakıldı. Soğuktan kentte okullar tatil edilirken, vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti. Ayakkabı boyacıları da kaldırımda ateş yakarak ısındı. Bazı işyerlerinin ise kapı kilitleri dondu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; bölgede yılın en soğuk gecesi olduğu belirtilen Kars’ta aşırı soğuktan doğal yaşam da etkilendi. Bölgede en soğuk il eksi 31 derece ile Kars oldu.

“Çok soğuk donduk”

Bugün hava çok soğuk, eksi 27 derece soğuk var. Adeta Kars’ın en soğuk günü, Allah herkese yardımcı olsun. Donuyoruz, açıkçası donuyoruz, çok soğuk” dedi.

Kentte hava sıcaklığı gece eksi 31 derece olurken, sabah saatlerinde termometreler eksi 27’i gösterdi. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.