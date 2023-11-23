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Termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi: Bir kent adeta buz kesti

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#Hava Durumu#Kar#Ardahan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 10:36

Ardahan’da kar yağışlarının ardından dondurucu soğuklar başladı. Bölgenin en soğuk ilçesi eksi 18,4 dereceyle Göle oldu. Bölgede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu.

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Ardahan’da etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar başladı. Kentin birçok ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi: Bir kent adeta buz kesti

Bölgenin en soğuk ilçesi eksi 18,4 dereceyle Göle oldu. Bölgede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu. Gündüz saatlerinde termometrelerin eksi 6 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; otomobil camları buz tuttu.

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Termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi: Bir kent adeta buz kesti

Erkan Ekmekçi, kar yağışının ardından soğukların başladığını söyleyerek, "Bugün itibari ile kar esareti başladı. Soğuk ile mücadele yaklaşık altı ay boyunca devam edecek" dedi.

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Termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi: Bir kent adeta buz kesti

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#Hava Durumu#Kar#Ardahan

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