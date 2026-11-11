Termometreler eksi 11'i gösterdi, otomobiller battaniyelere sarıldı

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Soğuk havada tezgahlarındaki ürünlerin donmasını önlemek isteyen manav esnafı, meyve ve sebzelerin üzerini battaniyelerle kapattı. Gün boyunca dışarıda çalışmak zorunda kalan esnaf ise ısınabilmek için ateş yaktı.

Esnaf Özgür Kızgın, kış şartlarının etkisini göstermeye başladığını belirterek, “Kara kışımız geldi, havalar soğudu. Ürünleri dondurmamak için üzerlerine battaniye örtüyoruz. Biz de ısınmak için ateş yakıyoruz. Günümüzü böyle geçiriyoruz” dedi.

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ARAÇLARINI BATTANİYE VE BRANDALARLA KORUDULAR

Dondurucu soğuklar araç sahiplerini de tedbir almaya yöneltti. Kapalı otopark imkanı bulunmayan sürücüler, araçlarının camlarını ve motor bölümlerini battaniye ve brandalarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Sabah saatlerinde araçlarının donması ve geç çalışması sorunuyla karşılaşmak istemeyen sürücüler, kış hazırlıklarına başladı.

Aracını soğuktan korumak için üzerini örten Volkan Dereçiçek, “Geçen hafta yağan karın ardından hava sıcaklıklarında düşüş başladı. Biz de araçlarımız donmasın ve geç çalışmasın diye üzerlerini örtmeye başladık. Kars'ımıza kış geldi” diye konuştu.