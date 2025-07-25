Termometreler 49 dereceyi gösterdi! Bu sıcakta bile mesaiye devam ediyorlar

Haberin Devamı

Kentin dört bir yanında süren inşaat faaliyetlerinde görevli işçiler, yüksek sıcaklık ve güneşin yakıcı etkisi altında uzun saatler boyunca çalışıyor. Şantiyelerdeki beton yüzeyler ve metal malzemeler, güneş ışığıyla birlikte tehlikeli derecede ısınırken, işçilerin gölgelenebileceği alanlar oldukça sınırlı.

"ALIŞKINIZ VE MECBURUZ ÇALIŞMAYA"

İnşaatta saatlerce açık alanda güneşin altında çalışan işçiler havanın aşırı sıcak olduğunu, çalışmakta güçlük çektiklerini aktardı. Duvar ustası Fevzi Porsuk, 60 yaşında olduğunu, havaların sıcak olduğunu ifade etti. Porsuk, "Alışkınız ve mecburuz çalışmaya" dedi.

Haberin Devamı

Demir ustası Nurullah Bıkmış ise, 47-48 derece sıcaklık altında zorluklarla çalıştıklarını aktardı. Bıkmış, "Zorlanıyoruz ama bir süre sonra alışıyoruz. İşimizde zor demir bağlıyoruz. Sizden ricamız bu sıcak havalarda bizi çalıştırmasınlar ya da saatlerimiz az olsun bunu istiyoruz sadece" ifadelerini kullandı.