Termometreler 48 dereceyi gösterdi; gençler plastik atıkların olduğu kanala atladı

Basra alçak basıncının etkisini sürdürdüğü Adana'da sıcaklık 42 derece olarak ölçülürken, güneş altındaki termometreler 48 dereceyi gösterdi. Yüksek sıcaklıklardan bunalan çok sayıda genç, çevresi plastik atıklarla dolu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarında serinledi.

'50 DERECE HİSSEDİYORUZ'

Havalar çok sıcak olduğu için kanalara gelerek yüzdüğünü belirten Azad Bilişik (17), hava sıcaklığını 50 derece hissettiğini söyledi. Kanal kenarındaki plastik atıkları genellikle pazarcıların attığını dile getiren Gökhan Aşıklı (19), "Bu atıklar orada birikiyor, ilerlemiyor. Biz de kanala atlıyoruz ama sağlık açısından sıkıntı değil. Çünkü akan su pislikleri taşımıyor. Akan su her zaman temizdir" dedi.

Kanal suyunun her zaman kirli ve yosunlu olduğuna işaret eden Gökhan Yiğit (15) ise sulama kanalına çöp atılmasına tepki gösterdi.