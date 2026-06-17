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Termometreler 45 dereceyi gösterdi: Kent adeta kavruldu

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#Diyarbakır#Anzele Parkı#Sıcak Hava
Termometreler 45 dereceyi gösterdi: Kent adeta kavruldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 15:08

Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor. Diyarbakır'da ise termometreler 37 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan çocuklar Anzele Parkı'ndaki süs havuzlarına koştu.

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Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret eden vatandaşlardan bazıları, şemsiye ve şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalışırken tarihi çarşılar bölgesinde vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.

Termometreler 45 dereceyi gösterdi: Kent adeta kavruldu

Bazı çocukların ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Camisi avlusundaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.

TERMOMETRELER 37 DERECEYİ GÖRDÜ: YASAK DİNLEMİYORLAR!

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Diyarbakır'da yaz mevsimi ile sıcak hava etkisini göstermeye başladı. Kentte 37 dereceyi bulan sıcaktan bunalan çocuklar, Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzlarına yöneldi. Girilmesi yasak olmasına rağmen biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki havuzun bulunduğu parkta çocuklar, gün boyu vakit geçirerek serinlemeye çalışıyor.

Termometreler 45 dereceyi gösterdi: Kent adeta kavruldu

'AYAKLARIMIZ PARÇALANIYOR'

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Emir Çakmak, "Gazi'lerden buraya, haftada bir dolmuşa binip geliyorum. Artık sezonumuz açılmış, buraya gelip yüzüyoruz. Belediyeden bir ricam var; gelip bu taşları çıkartsınlar. Ayaklarımız parçalanıyor. Hava sıcak, evimiz sıcak. Gelip burada yüzüyoruz. Tehlikeli olsa da insanlar gelip serinliyor. Kimileri büyük havuzda, kimileri küçük havuzda yüzüyor. Kendilerini serinletip, evlerine dönüyorlar" dedi.

Termometreler 45 dereceyi gösterdi: Kent adeta kavruldu

'EVDE SICAKTAN PİŞİYORUZ'

Yenişehir ilçesinden gelen Harun Kaymak ise "Hava çok sıcak. Hepimiz arkadaşız, buraya gelmişiz. Evde klima çalışmıyor, ateş gibi. Her gün gelmek istiyorum ama gelemiyorum. Haftada bir gün geliyorum. Evde sıcaktan pişiyoruz" diye konuştu.

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#Diyarbakır#Anzele Parkı#Sıcak Hava

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