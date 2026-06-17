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Termometreler 37 dereceyi gördü: Yasak dinlemiyorlar! 'Sıcaktan pişiyoruz'

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#Diyarbakır#Anzele Parkı#Sıcak Hava
Termometreler 37 dereceyi gördü: Yasak dinlemiyorlar Sıcaktan pişiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 12:57

Diyarbakır'da termometreler 37 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan çocuklar için adres değişmedi. Yasak olmasına rağmen çocuklar, bu yaz da tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzlarına koştu.

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Diyarbakır'da yaz mevsimi ile sıcak hava etkisini göstermeye başladı. Kentte 37 dereceyi bulan sıcaktan bunalan çocuklar, Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzlarına yöneldi. Girilmesi yasak olmasına rağmen biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki havuzun bulunduğu parkta çocuklar, gün boyu vakit geçirerek serinlemeye çalışıyor.

Termometreler 37 dereceyi gördü: Yasak dinlemiyorlar Sıcaktan pişiyoruz

'AYAKLARIMIZ PARÇALANIYOR'

Emir Çakmak, "Gazi'lerden buraya, haftada bir dolmuşa binip geliyorum. Artık sezonumuz açılmış, buraya gelip yüzüyoruz. Belediyeden bir ricam var; gelip bu taşları çıkartsınlar. Ayaklarımız parçalanıyor. Hava sıcak, evimiz sıcak. Gelip burada yüzüyoruz. Tehlikeli olsa da insanlar gelip serinliyor. Kimileri büyük havuzda, kimileri küçük havuzda yüzüyor. Kendilerini serinletip, evlerine dönüyorlar" dedi.

Termometreler 37 dereceyi gördü: Yasak dinlemiyorlar Sıcaktan pişiyoruz

'EVDE SICAKTAN PİŞİYORUZ'

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Yenişehir ilçesinden gelen Harun Kaymak ise "Hava çok sıcak. Hepimiz arkadaşız, buraya gelmişiz. Evde klima çalışmıyor, ateş gibi. Her gün gelmek istiyorum ama gelemiyorum. Haftada bir gün geliyorum. Evde sıcaktan pişiyoruz" diye konuştu.

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#Diyarbakır#Anzele Parkı#Sıcak Hava

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