Termometreler -13’ü gösterdi! Göl buz tuttu

Geçtiğimiz yıllarda Ekim aylarında başlayan kar yağışı, Rize’de bu yıl biraz gecikti. Hava sıcaklarının Aralık ayında mevsim normallerine yaklaştığı Rize’de kar ve soğuk hava yüksek kesimlerde etkili oldu. Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Yaylası’nda geçtiğimiz gün termometreler -13’ü gösterdi.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Koçdüzü Yaylası’nda ise yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve içerisindeki hareketli toprak parçalarına bakıldığında yaylacıların meteorolojik tahminlerde bulunduğu ‘Adalı göl’ buz tuttu. Bölgenin en dikkat çekici doğal oluşumlarından biri olan gölün yüzeyinin cam gibi buzla kaplanması, yaylaya kışın ayrı bir güzellik kattı.

"GÖL ÜZERİNE ÇIKMAYIN" UYARISI

Yetkililer, buz kalınlığının bilinmediğini ve yüzeyin her noktada güvenli olmayabileceğini belirterek vatandaşlara "Göl üzerine çıkmayın" uyarısında bulundu.

Koçdüzü Yaylası’nın kış manzaraları ise fotoğraf meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

KARS'TA SOĞUK HAVA YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye düştüğü kentte bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Digor ilçesinde bazı besiciler hayvanlarını kırağı ile kaplanan arazide otlattı. Bu arada Dağpınar beldesinde de sis etkili oldu.

Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü ilçede, araç camları ile bitkiler kırağıyla kaplandı.

Vatandaşlar park halindeki araçlarının üzerine battaniye ve kilim örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Acısu ve Sarıkamış deresinin yüzeyi ise soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu.