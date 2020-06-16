Termin ne demek? Termin nedir? Termin TDK kelime anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman termin kelimesi için, ‘Belirlenmiş zaman, randevu’ anlama çıkmaktadır. Günlük hayatın içerisinde çok değerlendirilmese bile hukuki yönden önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda, ‘duruşma günü’ olarak kullanılır.

Termin Ne Demek?

Termin hem gündelik yaşam için kullanılabilecek hem de hukuki yönden ele alınabilecek anlamlar taşımaktadır.

- Belirlenmiş olan, randevu,

- Duruşma günü,

‘’Her iki avukat da Termin’de hazır bekliyordu.’’

Bu şekilde özellikle mahkeme açısından ele alındığı zaman ikinci anlamı ile beraber çok daha fazla değerlendirilen bir sözcüktür. Aynı zamanda avukatlık üzerinden resmi kağıtlarda ve bazı yazılı kaynaklarda çok sık karşılaşılan bir kelime olarak öne çıkıyor.

Termin Nedir?

İki değişik anlamı üzerinden termin kelimesini amaca uygun farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Bu doğrultuda özellikle, ‘duruşma günü’ anlamı üzerinden çok fazla ele alınan bir sözcüktür. Bu doğrultuda mahkemede duruşma günleri için cümlede veya tek başına kullanılabilmektedir. Aynı zamanda resmi kaynaklarda oldukça fazla öne çıkan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün.

Termin kelimesi aynı zamanda edebi eserlerde ve birçok farklı yazılı kaynak üzerinden de sıkça karşılaşılan bir sözcüktür. Her iki anlamı ile de karşınıza çıktığı zaman cümleleri daha iyi şekilde idrak edebilirsiniz.