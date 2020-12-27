Termik santral inşaatının iskelesinden denize düşen işçi öldü

Olay, akşam saatlerinde inşaatı devam eden termik santralinin iskelesindeÿmeydana geldi. İddiaya göre, termik santrali personeli olduğu öğrenilen Şuayip Eren, dengesini kaybederek denize düştü. Çevredeki güvenlik ve sağlık personelince sudan çıkarılan işçiye ilk müdahale nöbetçi doktor tarafından yapıldı. Şirkete ait ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Şuayip Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şuayip Erenin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.