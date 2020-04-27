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DHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 23:40,Son Güncelleme:

Terme'de pastanede çıkan yangın korkuttu

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Terme'de pastanede çıkan yangın korkuttu
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Samsun'un Terme ilçesinde bir pastanede lokma makinesinden yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Terme ilçesi Fenk Mahallesi’nde çıktı. Bir pastaneden yükselen dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede alevler pastaneyi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

 

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