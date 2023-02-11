Termal kameralarla enkaz altındakiler böyle tespit ediliyor

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Teknolojik imkanların da sonuna kadar kullanıldığı çalışmalarda termal kameradan enkaz altında canlı olduğunu belirleyen ekipler, adeta zamanla yarışırcasına sıcaklığın geldiği bölgeye ulaşıyor. Asrın felaketi olan son depremde Türkiye teknolojik imkanları kullanarak göçük altındakileri daha kolay tespit ediyor.

YÜZLERCE İNSANIN KURTULMASINI SAĞLADI

Kahramanmaraş başta olmak üzere, Hatay ile birlikte 10 ili etkileyen depremde kullanılan termal kameralar, yüzlerce canın kurtarılmasını sağladı.