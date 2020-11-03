Termal battaniye nedir ve özellikleri nelerdir?
Termal battaniye, özel durumlarda önemli kurtarıcılardan birisi olmaktadır. Genellikle ilk yardım çantalarının içerisinde bulunması önerilen malzemelerden birisi olan termal battaniye, bir tablet çikolata kadar çok az yer kaplamasına rağmen açıldığında bir insanı sarıp sıcak tutabilecek ebatlara ulaşmaktadır. Peki, termal battaniye nedir ve özellikleri nelerdir? İşte, termal battaniye hakkında bazı bilgiler
Termal battaniye, görünüşü itibariyle folyoyu andıran ince bir malzemeden oluşmaktadır. Özelliği itibariyle içerideki ısının dışarıya çıkmasını önleyen termal battaniye, kısa sürede ısı artışı sağlamaya imkan tanımaktadır. Uzmanların ilk yardım çantası içerisinde bulunmasını önerdiği bu malzeme, ebat olarak avuç içine sığacak bir yapıya sahiptir ve bir adet tablet çikolata boyutlarına ulaşmaktadır.
Termal battaniyelerin genel özellikleri;
Dayanıklı ve su geçirmez polietilen ya da alüminyum malzemeden yapılır.
Kızılötesi ısının %90'ını geri yansıtarak vücut ısısının korunmasını sağlar.
Rüzgardan ve nemden etkilenmez.
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