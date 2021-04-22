Terlik silah sayıldı

Ocak ayında sosyal medyaya düşen görüntülerde Özbek Rano Rakhimova (30), bakıcı olarak çalıştığı evde 89 yaşındaki Fatma Kantar’a terlik fırlatıp, küfür ediyordu. Yaşlı kadın ise pencereye çıkıp ‘burada beni dövüyorlar’ diyerek yardım istiyordu. Fatma Kantar’ın, polise giderek şikâyetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine Rano Rakhimova, ‘Ne polisi ya, jandarmaya göster’ diyerek dalga geçiyordu.

Görüntünün yayınlanmasının ardından gözaltına alınan Rakhimova, ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu, yaşlı kadınla şakalaştığını ve pişman olduğunu söyleyerek kendisini savunmuştu. Çıkarıldığı adliyede de ‘basit yaralama’dan adli kontrolle ev hapsi verilerek serbest bırakılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Rakhimova’nın ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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