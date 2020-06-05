Terkos (Duru) Gölü nerede ve hangi şehirde? Terkos Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

Terkos gölü, diğer adıyla Durusu olarak bilinen Terkos Gölü İstanbul'un kuzeybatısında Karadeniz tarafında yer almaktadır.

Terkos Gölü Nerede Ve Hangi Şehirde Yer Almaktadır?

Terkos Gölü İstanbul sınırları içinde yer alan bir göldür. Diğer adı Durusu olan Terkos Gölü İstanbul’un Avrupa Yakası'nda şehrin kuzeybatısında lagün kökenli bir oluşuma sayesinde oluşmuştur. İstanbul’da bulunan Terkos Gölü Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri sınırları içinde yer almaktadır. Özellikle İstanbul'dan kaçmak isteyenler için oldukça fazla tercih edilen Terkos Gölü sık sık İstanbul merkezinden insan akınına uğramaktadır.

Terkos Gölü Oluşumu, Derinliği, Büyüklüğü

Daha önceleri Karadeniz'de Bir koy olan Terkos Gölü zamanla dalga biriktirmesiyle oluşan kumsal sayesinde denizden ayrılarak göle dönüşmüştür. Yüzyıllar boyunca devam eden oluşum sonucu denizden ayrılan kum tepelerinin genişliği, Terkos Gölü ve deniz arasında 2 kilometrelik bir alan oluşturmuştur.

Terkos Gölü birçok devlet tarafından beslenmektedir. Terkos Gölü az tuzlu su özelliği ile bilinmektedir. Terkos Gölü'nün derinliği seviyesinden yüksekliği 4,5 metre ve -2 metre arasında bulunmaktadır. Genişliği 5 kilometre uzunluğu 13 kilometre olan Terkos Gölü toplam su alanı olarak 39 kilometre karelik bir alanda yer almaktadır.

Terkos Gölü Özellikleri

Türkiye'nin en büyük en kalabalık şehri olarak bilinen İstanbul tatlı su rezervine önemli bir bölümünü karşılayan Terkos Gölü'nde yıllık su potansiyeli 162.000.000 metreküp olarak ölçülmektedir. İstanbul’un tatlı su ihtiyacını büyük oranda karşılayan Terkos Gölü suyu da az tuzlu bir özelliğe sahiptir.

Terkos Gölü Efsanesi

Terkos Gölü diğer adıyla Durusu Efsanesi ile de bilinen bir göldür. 19. Yüzyıl civarında İstanbul'a gelen Fransız Elçi İstanbul'un susuzluğunu görerek Osmanlı Sarayı'ndan bir heyeti Fransa'ya davet etmiştir. İstanbul su problemini çözdü bileceğini anlatan Fransız Elçi, Terkos Gölü su kaynağı olarak göstererek burada Terfi Merkezi Ve Pompa İstasyonu kurulması için 1855 yılında temel arttırarak 2 yıl sonra İstanbul'un su ihtiyacını büyük oranda karşılayan bir kaynak oluşmasını sağlamıştır. Böylece halen günümüzde İstanbul su ihtiyacının %22 civarına karşılayan Terkos Gölü İstanbul’da yaşayanlar için önemli bir kaynaktır.