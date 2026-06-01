Terk edilmeyi hazmedemeyen koca Derya’yı katletti

Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 07:00

Elazığ'da Murat Çelik, barışmak için bir araya geldiği boşanma aşamasındaki Derya Çelik'i çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Murat Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Elazığ’da Murat Çelik, boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Çelik ile önceki gece barışma teklifinden bulunmak için Doğukent Mahallesi’ndeki bir evde bir araya geldi.

İkili arasında tartışma çıktı. Murat Çelik, bu sırada yanında bulunan tabancayı çıkarıp eşine art arda ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Çelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Derya Çelik’in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan Murat Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

