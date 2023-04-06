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Terk edilen kuzuya sahip çıktı

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#Muş#Yeter-Nazım Demir Çifti#Enes Demir
Terk edilen kuzuya sahip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 07:00

Muş’un Ağaçlık köyünde hayvancılık yapan Yeter-Nazım Demir çiftinin doğum yapan koyunlarından biri kuzusunu kabul etmedi. Bunun üzerine ailesine ait sürüyü otlatan 16 yaşındaki Enes Demir, kuzuya sahip çıktı.

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‘Guri’ isimli kuzuya biberon ve şırıngayla süt veren Demir, “Guri, annesi tarafından kabullenmediği için emzirilmedi. Bunu fark edince onu ellerimle besledim ve büyüttüm. Şimdi yaylada, meradayız. Her kuzu annesinin peşinden gittiği gibi Guri de benim peşimden ayrılmıyor. Nerede otursam; yanımda oturuyor. Bir yere gitsem benimle geliyor. Onun annesi gibiyim. Hayvan sevgisi, çok güzel bir duygu. Hayvanı seven onun dilinden anlar. Hayvanlara merhametli olmak lazım. Onlar, Allah’ın dilsiz kulları. Bazı insanlar, hayvanlara karşı merhametsiz; bu çok kötü” diye konuştu. 

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#Muş#Yeter-Nazım Demir Çifti#Enes Demir

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