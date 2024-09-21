Terim’in parası başkasının faizine gitmiş

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Aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürülen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce dün de devam edildi.

‘ARAMIZDA ABİ KARDEŞ İLİŞKİSİ VARDI’

Seçil Erzan’ın dosyanın müştekisi olan Fatih Terim’in Bodrum’da mahkemeye talimatla verdiği ifadesiyle ilgili savunması soruldu. Erzan ifadesinde özetle şunları söyledi: “Teftiş kurulu ve bilirkişi raporundaki tutarlarla hocanın hesabına yatan paralar eşleşmekte. 3 milyon dolar kaybın olmadığı raporlarla belli, bilirkişi raporunda da belirlenmiş. Terim’den fon adı altında hiçbir zaman para almadım. Aramızdaki dostane ilişkinden dolayı 2 defa toplamda 700 bin dolar aldım. ‘Bununla ev alabilirsin, araba alabilirsin, arsa alabilirsin, değerlendir’ demişti bana hoca. Aramızdaki bankacılık ilişkimizden kaynaklı değil, aramızdaki ağabey-kardeş ilişkisinden kaynaklıydı. Hiçbir zaman bunları almadım tabi. ‘Değerlendiririz, yaparız, ederiz’ dedim ama hiçbir zaman yapamadım. Aramızda abi - kardeş ilişkisi vardı. Bana verdiği 700 bin doların getirisi olarak dönem dönem bazı ödemeler yaptım. Elden verdi bana parayı. Benden zorla, baskıyla para talep etmedi Fatih Terim hiçbir zaman. Her zaman ‘Paramız var mı, ne kadar paramız var?’ diye sorardı. Hesap hareketleri ortada. Teftiş ve bilirkişi raporunda gelen ve giden tutarlar eşittir diyor. Bunu ispat edebiliriz. Hiçbir şekilde usulsüz bir işlem olmadı.”

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Mahkeme başkanı, Seçil Erzan’a, Fatih Terim’in kendisine verdiği 700 bin doları ne yaptığını sordu. Erzan bu soruya, “Başkalarına faiz ödedim” diye yanıtladı.

‘HAKAN ATEŞ’TEN GİZLİ İŞLEM YAPILAMAZ’

Erzan savunmasının devamında ise “Hoca’ya hayır diyemediğim için zaman zaman hesabında 1-2 milyon dolar olduğunu söylediğim günler oldu. Hocanın hiçbir zaman hesabında olmadı bu paralar. Hoca 700 bin dolar paranın 3 milyon dolar olacağını düşünüyordu. Ben de kendisine hiçbir zaman “Hayır” diyemedim. Hoca hesaplarda eksiye düşüyordu ben de bu açıkları insanların bana faiz almak için elden verdikleri paralardan kapattım, Terim’e ödemeler yaptım. ” dedi.

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Müşteki avukatlarının gişe dışı işlemler soruları üzerine Erzan, “Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in gişe dışı işlemlerden haberi vardı, kimse Hakan Ateş’ten gizli gişe dışı işlem yapamaz. Fatih Terim bana verdiği 700 bin doları bankada değerlendirmem için vermedi, bu parayı verdiğinde illa bankada değerlendirilecek gibi bir istekte de bulunmadı. Bana parayı, ‘Ne yaparsan yap’ dedi” diye konuştu. Duruşmada yeniden söz verilen Seçil Erzan, dolandırıcı olmadığını belirterek “Aklımın başkalarının akıl oyunlarıyla sıkıştırıldığı bir süreç yaşadım. Mağdur olan kim varsa banka tarafından zararın ödenmesini istiyorum” dedi.

Seçil Erzan’ın avukatı Fatih Terim’in mahkemede dinlenmesini talep etti.

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TEK TUTUKLU SANIK SEÇİL ERZAN KALDI

Mahkeme heyeti, Ali Yörük’ü yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. Seçil Erzan’ın ise tutukluluğunun devamına hükmetti. Ali Yörük’ün tahliye edilmesi ile Seçil Erzan davanın tek tutuklu sanığı olarak kaldı. Mahkeme kararının ardından Seçil Erzan’ın gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü.