Terhislerde erteleme yok

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KAHRAMANMARAŞ’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerdeki arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerini yerinde takip eden Bakan Hulusi Akar, terhis ve celp erteleme iddialarına ilişkin şunları söyledi: “10 ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silah altına alınması planlanan er statüsündeki 13 bin 71 yükümlünün sevki 4 Mayıs 2023 celbine kadar ertelendi. Askere gitmek isteyenlerin ise planlanan celp döneminde sevkleri yapılacak.