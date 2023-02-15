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Terhislerde erteleme yok

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#MSB#Hulusi Akar#Terhis
Terhislerde erteleme yok
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanı Akar, deprem nedeniyle ‘terhislerde erkene alma ya da erteleme olmayacağını’ söyledi. Akar aileleri depremin etkilediği bölgelerde yaşayan 10 bin 738 askere izin verildiğini açıkladı.

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KAHRAMANMARAŞ’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerdeki arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerini yerinde takip eden Bakan Hulusi Akar, terhis ve celp erteleme iddialarına ilişkin şunları söyledi: “10 ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silah altına alınması planlanan er statüsündeki 13 bin 71 yükümlünün sevki 4 Mayıs 2023 celbine kadar ertelendi. Askere gitmek isteyenlerin ise planlanan celp döneminde sevkleri yapılacak.

Terhislerde erteleme yok



PLANLANAN ZAMANDA

Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır. Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 738 askere izin verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hudut güvenliği ve terörle mücadele konusundaki faaliyetleri aynı tempoda azim ve kararlılıkla devam edecek.”

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#MSB#Hulusi Akar#Terhis

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