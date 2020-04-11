Terhisler ve celp ertelendi mi? Askerlik son dakika haberleri

Askerlik ile ilgili son dakika açıklamaları terhis tarihini bekleyen ve birliğine teslim olacak olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde önlemler alınmaya devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada askere alınanların salgın tehlikesine karşılık birliklerine gönderilmeden önce 14 gün gözetim altında tutulduğu açıklanmıştı. Peki terhisler ve celp ertelendi mi?

TERHİSLER ERTELENDİ Mİ?

Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi konuyu köşe yazısında ele aldı. İşte Abdulkadir Selvi’nin açıklamaları:

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, askerlerin terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulması, askerliğini bedelli olarak yapacak olanların ise kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları üzerinde çalışılıyor.

En son 1 Nisan’da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde son celp işleminin ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Celp ve terhis dönemlerinde 60 bin asker terhis olurken, 60 bin kişinin de askere alındığı öğrenildi. Koronavirüs salgınının ortaya çıkması üzerine TSK’da terhis sırası gelen askerler 14 gün önceden karantinaya alınıyor. Askere alınanlar ise salgın tehlikesine karşılık birliklerine gönderilmeden önce 14 gün gözetim altında tutuluyordu.

ASKERLİK UZAYACAK MI?

TSK’da yapılan değerlendirmede celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe edildiği öğrenildi. Terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

TERHİS NE DEMEK?

Askerlik ödevini bitirenleri ordudan bırakma.

CELP NE DEMEK?

Askerlik ödevini yapmaya çağırma.