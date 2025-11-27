×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Terhisine bir hafta kalmıştı: Er Yusuf'un yürek yakan ölümü

Güncelleme Tarihi:

#Asker#Yusuf Gönlüaçık#Hayrabolu
Terhisine bir hafta kalmıştı: Er Yusufun yürek yakan ölümü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 16:55

Tekirdağ'da vatani görevini yaptığı sırada nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu hayatını kaybeden ve terhisine 1 hafta kaldığı öğrenilen er Yusuf Gönlüaçık (22), memleketi Bingöl'de toprağa verildi. 

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki 95’inci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı’na bağlı Hayrabolu Askeri Gazinosu'nda meydana geldi. Er Yusuf Gönlüaçık, nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu fenalaşarak yere yığıldı.

Terhisine bir hafta kalmıştı: Er Yusufun yürek yakan ölümü

Durumun bildirilmesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gönlüaçık, kurtarılamadı. Bekar olduğu ve terhisine 1 hafta kaldığı öğrenilen Gönlüaçık’ın cenazesi, işlemlerinin ardından hava yoluyla memleketi Bingöl'e getirildi.

Gözden KaçmasınMehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznike geldi | Açıklamasında dikkat çeken ifadelerMehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi | Açıklamasında dikkat çeken ifadelerHaberi görüntüle

Terhisine bir hafta kalmıştı: Er Yusufun yürek yakan ölümü

Haberin Devamı

Gönlüaçık için Bingöl Havalimanı’na askeri tören düzenlendi. Törene; Gönlüaçık’ın ailesinin yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, askeri erkan, Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gönlüaçık'ın cenazesi, törenin ardından Genç ilçesindeki Küpar Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Terhisine bir hafta kalmıştı: Er Yusufun yürek yakan ölümü

Terhisine bir hafta kalmıştı: Er Yusufun yürek yakan ölümü

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asker#Yusuf Gönlüaçık#Hayrabolu

BAKMADAN GEÇME!