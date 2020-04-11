Terhis ve celp erteleniyor

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında silah altındaki askerlerin terhisleriyle celp dönemi gelenlerin askere alınmalarının ertelenmesi düşünülüyor. Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, askerlerin terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulması, askerliğini bedelli olarak yapacak olanların ise kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları üzerinde çalışılıyor.

120 BİN GENCİ İLGİLENDİRİYOR

En son 1 Nisan’da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde son celp işleminin ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Celp ve terhis dönemlerinde 60 bin asker terhis olurken, 60 bin kişinin de askere alındığı öğrenildi. Koronavirüs salgınının ortaya çıkması üzerine TSK’da terhis sırası gelen askerler 14 gün önceden karantinaya alınıyor. Askere alınanlar ise salgın tehlikesine karşılık birliklerine gönderilmeden önce 14 gün gözetim altında tutuluyordu.

ERDOĞAN’IN ONAYINA SUNULACAK

TSK’da yapılan değerlendirmede celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe edildiği öğrenildi. Terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

MSB: RİSKLER ORTAYA ÇIKTI

“Terhisten 14 gün önce askerler kontrol altına alınıyor. 14 günlük kontrolden sonra il veya ilçe sağlık müdürlükleriyle koordineli olarak terhisler yapılıyor. En son 1 Nisan’da terhisler oldu. Terhisi gelen askerlerimizi 14 gün kontrol altında tuttuktan sonra 1 Nisan’da terhis ettik. En son 19 Mart’ta celp oldu. Onları da askere alınca görev vermeden 14 gün süreyle bekletiliyor. Bu tedbirlere rağmen KOMMER’in tespitlerine göre yine de bazı risklerin olduğu ortaya çıktı. Şimdi terhis ve celplerin durdurulması konusu var. O nedenle ‘Gerekirse kısa bir süre için terhisleri uzatalım ve celpleri durduralım’ şeklinde yaklaşım var. Bu konu üzerinde çalışılıyor. Bedelliler içinse ‘Askerliklerini uzaktan eğitimle yaptıralım’ düşüncesi var. Bu dövizli askerlikte yapılmıştı. Uzaktan eğitimle terhis edilmişlerdi. Aynısı bedelli için geliştirilmek isteniyor.



Her dönemde, her celpte asker geliyor. Aynı zamanda binlerce asker de terhis oluyor. Aileleriyle birlikte 100 bini aşan bir nüfus hareketinden bahsediyoruz. Büyük bir hareketlilik. Şu anda bunları terhis olmadan önce 14 gün karantinaya alıyoruz. Ama terhis olduğu andan itibaren bilet almaya gidiyor, yolculuk yapıyor, evlerine gidene kadar insanlarla teması oluyor. Aynı şekilde celp nedeniyle birliklerimize gelenler de koronavirüsü bulaştırabilirler. O nedenle terhis ve celpleri durdurma yönünde çalışmaların yapılması zaruret halini alıyor. Halkımızın ve Mehmetçiğin sağlığı esastır. Gerekirse bir gün geç terhis olsun ama sağlıklı bir şekilde evinde bulunsun.”

IRAK VE SURİYE'DEKİ ASKERLERİMİZDE KORONAVİRÜS YOK

Milli Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ve Suriye’de görev yapan askerlerimizde koronavirüse rastlanmadı. Sınır ötesinde görev yapan birliklerimizde koronavirüse karşı sıkı önlemlerin alındığı belirtilerek şöyle denildi: “Kuzey Irak’ta Pençe harekât bölgesi ile Suriye’de Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib bölgesinde sıkı önlemler alınıyor. Buralara giriş-çıkışlar çok sıkı kontrol altında tutuluyor. İçeriye girişler ve çıkışlar durduruldu. Komutanların emri olmadan giriş ve çıkışlar yapılamıyor. Irak ve Suriye’de sınır ötesindeki harekât bölgelerimizde koronavirüsten dolayı şu an itibarıyla bir sorun yok. Operasyon bölgelerimizde koronavirüs yok. Bu bölgelerde komutanlardan izinsiz hareket edilmiyor. Koronavirüsten dolayı personelimizi çok yakından takip ediyoruz. Gözetim altında olan arkadaşlarımız var; takip ediyoruz, öksürseler bile izliyoruz. Libya’da askeri eğitim işbirliği ve danışmanlık için bulunan arkadaşlarımız dahil, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerimizde bir sıkıntı yok.”

YENİ RAPORA TEPKİ

Rand Corporation’ın raporundan sonra ABD düşünce kuruluşu Policy Notes’un raporunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la ilgili iddialara yer verildi. Milli Savunma kaynakları sert tepki gösterdikleri rapor hakkında şunları söylediler: “Daha önce bir düşünce kuruluşu tarafından yapılan çalışmada, aramıza nifak tohumu ekmek isteyen çevrelere malzeme olabilecek kurnazlıkla kurgulanan, çarpıtmalarla farklı anlamlar yüklenerek zorlama imalarda bulunulmuştu. Biz millet olarak, içte ve dışta terörle ve salgına karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vermekte olduğumuz amansız mücadele ortamına nifak tohumları ekmek isteyenler, fitne fesat peşinde olanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin başarılarını sekteye uğratmaya çalışanlar asla başarılı olamadı, olamayacaktır. TSK, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda aklın ve bilimin rehberliğinde milletinin emrinde, görevinin başındadır.”