Terhis ve celbe 1 ay erteleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlıkta dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve ilgili teknik personelin katılımıyla bir toplantı yaptı. Akar, toplantıda alınan kararla ilgili çalışmanın en kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağını duyururken özetle şu bilgileri verdi:

“TSK bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Daha önce bedelli askerlik ile personelimizin atamaları ve uzun süreli görevlendirilmeleri de ertelenmişti. Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır. Terhis ve celplerin ertelenmesi ile ilgili düzenlemeleri, milletimizin bağrından çıkan TSK’nin operasyonlarına ve diğer faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak şekilde planladık."

”Söz konusu terhis ve celbin yapılması durumunda görev değişiminin yurt çapında en az 120 bin kişilik çok kapsamlı bir hareketliliğe sebep olacağına dikkat çeken Akar, “Aile bireyleri ve diğer yakınları dikkate alındığında bu rakamın 500 binlere varacağı değerlendirilmektedir” dedi.

223 PERSONELDE SEMPTOMA RASTLANDI

Akar, TSK içinde görülen COVID-19 semptomuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Geçen celp döneminde yurtiçinden gelen yaklaşık 35 bin gencimiz ile 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yurtdışından gelen 659 personelimizi herhangi bir risk olmaması için 14 gün gözetim altında tuttuk. Bugüne kadar 93’ü erbaş ve er olmak üzere COVID-19 semptomlarına rastlanan toplam 223 personelimizi kontrol altında tutmaya devam ediyoruz. Bunlar arasında bulunan ve diyabeti de olan bir sivil memurumuzu geçen hafta kaybettiğimizi açıklamıştık. Şu anda bir doktor yarbayımız hariç durumu kritik olan personelimiz yoktur. İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile yakın işbirliği içinde tüm personelin muayene, test, gözetim ve tedavisini aralıksız sürdürüyoruz. Sivil memurumuza ve hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yarbayımıza ve tedavi gören diğer personelimize ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.”