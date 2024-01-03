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Terhis olan asker Fırat Kasımoğlu Konya'da annesine sürpriz

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#Konya#Asker#Elazığ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 16:40

Elazığ'da vatani görevini tamamlayan yirmi bir yaşındaki Fırat Kasımoğlu, Konya'da, askeri üniformayla annesi Gülcan Kasımoğlu'nun karşısına çıkıp, sürpriz yaptı.

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Elazığ'da vatanı görevini, piyade komando olarak tamamlayan Fırat Kasımoğlu, terhis olup memleketi Konya'nın Kulu ilçesine döndü. Kasımoğlu, yakınlarına da annesi Gülcan Kasımoğlu'na sürpriz yapmak istediğini söyleyip, alışverişe çıkarmalarını istedi.

Gülcan Kasımoğlu, kızı Medine Kasımoğlu ile alışveriş merkezine götürüldü. Fırat Kasımoğlu, askeri üniformasıyla geldiği alışveriş merkezinde, tekmil vererek, annesi ile kardeşinin karşısına çıktı. Şaşkınlık yaşayan anne ve kardeşi, Kasımoğlu'na sarılıp ağladı. O anlar da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. (

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#Konya#Asker#Elazığ

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