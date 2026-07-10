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Tercihte yol haritası

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#LGS Tercih Süreci#Öğrenci Rehberliği#Veli Bilgilendirme
Tercihte yol haritası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 07:00

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü, LGS  kapsamındaki merkezi sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan “Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu”nu yayımladı.

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Kılavuzda yerleştirme takvimi, tercih sistemi, okul türleri, tercih işlemleri, tercih döneminde dikkat edilmesi gerekenler ile öğrenci ve velilere yönelik öneriler yer alıyor. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerine ilişkin ayrıntılı bilgilerin yanı sıra tercih kontrol listesi de kılavuzda bulunuyor.

YÜZDELİK DİLİM10.07.2026 01:27

Kılavuzda öğrenci ve velilere yalnızca puana göre değil yüzdelik dilime göre değerlendirme yapmaları, tercih listesini sadece en yüksek puanlı ya da yalnızca garanti görülen okullardan oluşturmamaları, okulları gerçek istek sırasına göre yazmaları öneriliyor. Ayrıca tercih edilecek okulların ulaşım olanakları, yabancı dil eğitimi, sosyal imkânları ve okul ikliminin araştırılması, tercih işlemlerinin  son güne bırakılmaması tavsiye ediliyor. Bakanlık, öğrencilerin okul bilgilerine kolay erişebilmesi amacıyla hazırlanan Rota Maarif dijital platformunun da hizmete açılacağını duyurdu. 

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YERLEŞTİRME ÜÇ AŞAMADA

Kılavuza göre liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde gerçekleştirilecek. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler yalnızca yerel yerleştirme kapsamında tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede öğrenciler; ikamet adresi, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarındaki okullar arasından en fazla beş tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede en az bir okul seçilmesi zorunlu olacak. İlk üç tercihin kayıt alanındaki okullardan yapılması gerekecek ve aynı okul türünden en fazla üç okul tercih edilebilecek. Tercih ekranında yeşil renk kayıt alanındaki, mavi renk komşu kayıt alanındaki, kırmızı renk ise diğer kayıt alanlarındaki okulları gösterecek. Merkezi yerleştirmede ise öğrenciler LGS puanıyla öğrenci alan okullar arasından en fazla 10 okul tercih edebilecek. Pansiyonlu okullara yönelik tercihler ise isteğe bağlı olacak. 

 

 

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#LGS Tercih Süreci#Öğrenci Rehberliği#Veli Bilgilendirme

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