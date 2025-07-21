Tercih danışmanını doğru seç

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Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 30 Temmuz’da başlayacak tercih dönemi de en az sınav kadar kritik bir eşik. Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, “Eğer bir tercih danışmanından hizmet alacaksanız onun kaç yıldır bu işi yaptığını, üniversiteler ve programlar konusundaki bilgisini, güncel tercih sistemine ne kadar hâkim olduğunu iyi araştırın” dedi. Bir gencin geleceğine yön verme noktasında bazı tercih danışmanlarının bu ağır sorumluluğun altından kalkabilecek yetkinliğe sahip olmadığını belirten Soğuk, şunları söyledi: “Dijital çağda yaşıyoruz. Bir danışmanın kapısını çalmadan önce ismini internette aratarak daha önce kimlerle çalıştığı, yorumlar ve geçmişi hakkında fikir sahibi olmak mümkün. Bazı durumlarda ise öğrenciyi yakından tanıyan öğretmen ya da okul rehberlik servislerinden destek almak çok daha etkili olabilir. Öğrencinin akademik geçmişini, ilgi alanlarını ve kişiliğini bilen biri tarafından yapılacak yönlendirme daha sağlıklı olabilir.

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ALTERNATİF LİSTEYLE GİDİN

Danışmanlık hizmeti veren kişinin sadece 6-8 saatlik kısa bir eğitimle tercih rehberliği yapması çoğu zaman yeterli olmaz. Teknik bilgisi olabilir ancak alan tecrübesi, üniversite sistemi hakkında bilgili ve güncel tercih kılavuzlarına hâkim olması şart. Danışmana gitmeden önce öğrencinin temel bir araştırma yapması faydalı olacaktır. Şehir, üniversite, bölüm içerikleri ve mezuniyet sonrası kariyer imkânları gibi başlıklarda ön araştırma yapmak, danışmanlık sürecini daha verimli kılar. Ayrıca alternatifli bir liste oluşturulması süreci kolaylaştırır. Elinde sadece bir sıralama ve puanla danışmana gitmek yerine bu puanla neler yapılabileceğini önceden incelemek sürecin başarısını artırır.”

BUNLARA DİKKAT

Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, doğru tercih danışmanının 9 özelliğini şöyle sıraladı:

1- Çocukların, gençlerin, yetişkinlerin kendi kariyer gelişimlerini anlamaları ve bu süreci yapılandırabilmeleri gerekir.

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2- İlgi, yetenek, değer, sosyo-ekonomik yapı ve beklentiler gibi birçok değişken analiz edilmeden verilen danışmanlık eksik kalır.

3- Öğrenciyi, bölümler ve üniversiteler hakkında bilgilendirmeli, öğrencinin kafasındaki soru işaretlerini cevaplandırmalı.

4- Öğrenciye alternatifler göstermeli, istediği yerlerin avantaj ve dezavantajlarını izah etmeli ama öğrenciye kendi fikrini empoze etmemeli.

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5- Tercih danışmanlığı, vicdani sorumluluğu ağır, profesyonelce yapılması gereken ciddi bir iştir.

6- “Puanıma yazık olmasın” değil, “Geleceğime uygun olan ne?” sorusunu öne çıkarır.

7- Adayın kendi istekleri ile ailenin beklentileri arasında denge sağlar.

8- “Uzakta yaşamaya hazır mıyım?”, “Bir yıl daha hazırlanmalı mıyım?” gibi sorulara adayla birlikte doğru cevaplar arar.

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9- Rehber öğretmenler, öğrencilerini yıl boyunca tanıyan, gelişimlerini izleyen kişilerdir. En doğru tercih süreci de bu öğretmenlerle yürütülür.

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MEB, 19 BİN NOKTADA DESTEK VERECEK

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) tercih süreci için Türkiye genelinde 19 bin 232 YKS Tercih Danışmanlığı Birimi hazırlandı. Bu birimlerde görev alacak rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlarla öğrencilerin akademik hedef belirlemeleri desteklenecek.