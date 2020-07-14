Terbiyesiz tartışması

OLAYLI geçen duruşma İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 Temmuz günü görüldü. Mahkeme Başkanı Kenan Seyran, zararın giderilip giderilmediğini şikâyetçiye sordu. Şikâyetçi G. İ., bu konuda bilgisi olmadığını söyleyince, market çalışanını silahla tehdit ederek kasadaki parayı alan tutuklu sanık G. K.’nın avukatı Maşallah Maral, zararın giderildiğine ilişkin makbuzun 3 kez dosyaya sunulduğunu söyledi.



TERBİYESİZLİK YAPMA



Av. Maral’ın bu açıklamasına Mahkeme Başkanı Seyran, “Size sormadım. Söz verirsem konuşursunuz; soru sorarsam cevap verirsiniz” dedi. Av. Maral ise, zararın giderildiğini dile getirmek istediğini söyledi. Bu açıklama üzerine Başkan Seyran, Av. Maral’a yönelik bu kez “Bu ne böyle kahvehanede oturur gibi oturduğun yerde konuşuyorsun. Terbiyesizlik yapma. Ben söz vermedikçe konuşma” diye tepki gösterdi.



AVUKAT SALONDAN ÇIKTI



Av. Maral ise, “Terbiyesiz ya da uygunsuz bir tavır sergilemiyorum. Ayağa kalkarak konuşma zorunluluğum da bulunmamakta. Lütfen duruşmaya odaklanalım” karşılığı verdi. Başkan Seyran, duruşma disiplinini bozması halinde Av. Maral’ın salondan çıkarılacağını ihtar etti.

Av. Maral, mahkeme başkanının kendisine yönelik ifadelerinin zapta geçirilmesini talep etti. Başkan Seyran ise, bu talebe “Seni duruşmadan çıkarırım” diyerek yanıt verdi. Av. Maral, ortamın gerilmesi üzerine salondan çıktı.



TUTANAK ALTINA ALINDI



Olaylı geçen duruşmada yaşananlar Av. Maşallah Maral ve Av. Münevver Çelik’in imzası ile tutanak altına alındı. Av. Maral, Başkan Seyran hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikâyette bulundu. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunan Av. Maral, mahkeme başkanının, kişilik haklarına da saldırıda bulunduğu iddia etti.Kenan S. ve Maşallah M.