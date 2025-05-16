Terazideki aşka 10 milyon TL’lik dava

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan ‘çekişmeli’ boşanma davasına göre, eski manken ve moda tasarımcısı Meltem K. ile bir şirkette satın alma direktörü olan Fırat K., 2008’de evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün 14 yaşında olan bir çocuğu dünyaya geldi. Dava dilekçesinde yer alan iddialara göre, çiftin evliliği henüz balayındayken çatırdamaya başladı. Fırat K., yeni evlendiği Meltem K.’ye “Bu göbek gitmeli, göbeğin çok yağlı” diye haksız eleştirilerle psikolojik şiddet uyguladı. Evlendikten sonra 180 derece değişim gösteren Fırat K., eşine karşı narsist ve manipülatif tavır gösterdi ve sürekli memnuniyetsiz bir yaklaşımda bulundu.

DOĞUM HEDİYESİ ZAYIFLAMA KAMPI

Meltem K.’nin avukatı dilekçesinde özetle “Fırat K.’nin doğum hediyesi ise müvekkile hamilelikte aldığı kilolar sebebiyle spor salonu üyeliği ve hızlı zayıflama kampı olmuştur. Çocuğuyla yalnız bir hayat yaşayan, sürekli aşağılanan müvekkil, bu psikolojik ve ekonomik şiddet altında kilo aldıkça eşi tarafından daha da aşağılanmış ve küçümsenmiştir. Eşine kendisini beğendirmek için tüp mide ameliyatı olmuşsa da daha da ilgisiz haller baş göstermiştir” denildi.

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Bardağı taşıran son damlanın ise Fırat K.’nin, Meltem K.’nin 72 yaşındaki annesini evden kovması olduğu ileri sürülen dava dilekçesinde, “Tarafların boşanmalarına, Fırat K.’nin 5 milyon maddi, 5 milyon da manevi olmak üzere toplam 10 milyon lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz. Küçük çocuğun velayetinin anneye verilmesini ve müvekkil ve çocuk için toplam 100 bin lira nafaka ödenmesini istiyoruz. Ayrıca Zekeriyaköy’deki konutun müvekkil ve çocuğuna tahsis edilmesini talep ediyoruz. Öte yandan Fırat K.’nin tüm taşınır ve taşınmaz mallarına, banka hesaplarına ve kiralık kasalarına tedbir konulmasını istiyoruz” ifadelerine yer verildi.