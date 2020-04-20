Teravih namazı evde kılınabilir mi?
Bu yıl yeni tip koronavirüsün gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı sağlık ve şükür ayı ramazan, 24 Nisan'da başlayacak. Ramazanın ilk günü Sinop'ta 15 saat 37 dakika ile en uzun, Hatay'da ise 15 saat 7 dakikayla en kısa oruç tutulacak. Vatandaşlar da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler neticisinde camilerin kapatılması nedeniyle, teravih namazının evlerde kılınıp kılınamayacağını merak ediyor. Peki, teravih namazı evde kılınabilir mi?
Sağlık önlemleri çerçevesinde camilerin kapalı olduğu ülkemizde vatandaşların teravih namazlarını evlerinde kılıp kılamayacağı merak konusu oldu. İşte, 'teravih namazı evde kılınabilir mi?' sorusunun yanıtı...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 23 Nisan Perşembe akşamı kılınacak teravih namazının ardından cuma günü tutulacak ilk oruçla ramazan ayının başlayacağını belirtti.
Erbaş, ramazanda, camilerde teravih namazı kılınıp kılınmayacağına yönelik soruya da "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilir. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır." yanıtını verdi.
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