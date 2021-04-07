Teravih evde kılınacak

Erbaş, 2021 Yılı Ramazan Ayı Bilgilendirme Toplantısı’nda şunları söyledi: “Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım. Ancak salgın tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakalardan dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü.

SAĞLIK ÇOK ÖNEMLİ

Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli. İnsan, sağlığından olacaksa bazen haram bir şey ile kendisini o ölümden kurtarmaya ve sağlığını korumaya yönelik fetvalar verilmiştir. Dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak tek bir kişinin sağlığını tehlikeye atmak büyük bir vebaldir. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkânı olursa bunun da kararını alıp milletimizle derhal paylaşırız.”

AŞI ORUCU BOZMAZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan öncesi gündeme gelen aşının orucu bozup bozmayacağı konusunda da “Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara