Teravih evde fitreler SMS'le

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen “Ramazan ve Sorumluluk Bilinci” temalı “2020 Yılı Ramazan Ayı”tanıtım toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazanı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliğin, bu yıl mahzun bir şekilde yaşanacağını ifade etti. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca bu yılki ana temanın “Ramazan ve Sorumluluk Bilinci” olarak belirlendiğini hatırlatarak, müslümanların birbirine karşı ihmal edilemeyecek sorumlulukları bulunduğunu kaydetti.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Erbaş, modern zamanlarda insanlığın sorumluluklarını vahim bir hata olarak unuttuğunu ve ölçülerin bozulmasındaki sorumluluğunu muhasebe etmek zorunda olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kan bağışı konusunda da “Yetkililer, kan merkezlerindeki stoklarda hızla azalma olduğunu ifade etmektedir. Ramazan ise kan bağışının azaldığı bir dönemdir. Bu sebeple ramazandan önce başta tüm mensuplarımız ve din görevlisi hocalarımız olmak üzere milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” çağrısında bulundu.

SMS’LE FİTRE 27 LİRA

Bu yıl ramazan faaliyetlerine yurtiçinde ağırlık vereceklerini dile getiren Erbaş, şu ifadeleri kullandı: “35 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız. Yurtiçine yönelik yardımlar çerçevesinde ise 81 ilde 61 bin alışveriş yardım kartı, bayramlık kıyafet, vakfımıza yapılan bağışlarla kesilen adak kurban etlerini dağıtarak 152 bin 500 aileye ulaşmış olacağız. 5601’e SMS gönderilerek fitre bağışı yapılabilecek. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 liradır. ”

Erbaş, ramazanda, camilerde teravih namazı kılınıp kılınmayacağına yönelik soruya da “Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilir. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır” yanıtını verdi.

GÖRMEZ’İN ANNESİ ‘COVID’DEN HAYATINI KAYBETTİ



Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle tedavi gören annesi Sıdıka Görmez hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, bir süre önce COVID-19 tanısı konulan Sıdıka Görmez, kent merkezindeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Görmez, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Görmez Ailesi’ne başsağlığı dileğinde bulunarak "Mevcut durumun hassasiyeti, hocamızın isteği ile yüz yüze görüşme yerine telefonla görüşülmesi rica olunur" ifadesini kullandı.