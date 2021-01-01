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Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

Terastaki havai fişekli kutlama çok kötü bitti!

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Terastaki havai fişekli kutlama çok kötü bitti!
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İstanbul Sancaktepe'de yeni yılın gelişini havai fişekle kutlamaya çalışan bir grup genç hayatının şokunu yaşadı. Gençlerden biri havai fişekleri yere bırakınca facianın eşiğindne dönüldü. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, yılbaşı gecesi için hazırlık yapmak amacıyla binanın teras katında havai fişek gösterisi yapmak istedi. Teras katına çıkan gençler havai fişeği patlatmak istedi. Gençlerden biri havai fişekleri tuttuğu sırada, fişekler kayarak sağa sola sıçramaya başladı. Paniğe kapılarak havai fişekleri yere bırakan gençler kendilerini can havliyle evine attı. Teras katta patlayan havai fişekler nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.

PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, gençlerin havai fişek patlatmak istedikleri ancak beceremedikleri anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin havai fişekleri ateşlemesi ve gencin havai fişekleri bırakması sonucu yaşanan panik anları yer alıyor.

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