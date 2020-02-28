12. kattan düştü, öldü... Terasta ne oldu?

İstanbul Halkalı’da 6 Temmuz 2018 saat 22.05 sıralarında, Cengiz Ergül (41), çocuğuyla birlikte binaya giriş yaparak evinin bulunduğu 12. kata çıktı. Evli olan Ergül, iddianameye göre, oğlunu evine gönderdikten sonra karşı komşuları Mehmet Engin A. (66) ve eşi Mehtap A.’nın (43) yaşadığı daireye geldi. Ergül’ün Mehtap A. ile ilişkiye girdiği ve alkollü olduğu öne sürüldü. Saat 22.10’da Mehmet Engin A. çocuğuyla birlikte eve geldi. Ardından da Ergül terastan düşerek hayatını kaybetti. İddianamede, balkon korkuluğunun 140 santimetre yükseklikte olması dikkate alındığında, yanlışlıkla düşmenin mümkün olmadığı vurgulandı.

PARMAK İZİNE RASTLANDI

Svap incelemesinde, Ergül’de Mehtap A.’nın genotip özelliklerine, balkon korkuluğu üzerinde Ergül’ün parmak izine ve Mehtap A.’nın sağ el avuç izine rastlandı. Mehmet Engin A.’nın, eşi ile Ergül’ün ilişkisi esnasında eve gelmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde maktulün şüphelilerin zorlayıcı bir eylemi veya tehdidi sonucu düştüğünün değerlendirildiği belirtildi. İfadeleri alınan Mehmet Engin ve Mehtap A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İddianamede karı-koca hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi. Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada şüpheliler ve maktulün eşi savunma yaptı. Mahkeme duruşmayı erteledi.

'ŞOK YAŞADIM'

Mehmet Engin A.: Eşim kapıda bizi bekliyordu. “Bir şey söyleyeceğim. Ancak suçum yok, kızma” dedi. Cengiz’in kendisiyle zorla ilişkiye girmek istediğini, bizim sesimizi duyunca balkona yöneldiğini anlattı. Eşim “Cengiz düşmüş galiba, bulamadım” dedi. Site güvenliğini, 112’yi ve polisi aradım. Güvenlikle birlikte aşağı indik. Duvarın dibine doğru birinin yattığını gördüm. Hayatımın şokunu yaşadım. Suçlamayı kabul etmiyorum.

'AŞAĞIDA GÖRDÜM'

Mehtap A.: Kapıyı açtım karşımda Cengiz vardı. Kendi dairesinin önünde oğluna, “Sen içeri gir, ben geliyorum” dedi. Birden bana sarıldı. İçeri girdi. Öpmeye çalıştı. Diafonu gösterip kapıyı açtım. ‘Bizimkiler geliyor’ dedim. Yüzüme bakıp ‘Engin abi’ dedi. Evin içine doğru koşup terasa doğru döndü. Terasa gidip baktım. ‘Çık’ dedim. Ses gelmedi. Terasta olmadığını anladım. Sonra aşağı doğru baktım. Yüzüstü yattığını gördüm.

'ŞİKÂYETÇİYİM'

Damla E.: Arkadaşlarımlaydım. Mehtap arayıp oğlumun onlarda olduğunu, babasının ortada olmadığını söyledi. Panik olup eve gittim. Mehtap bana eşimin kendisine saldırdığını söyledi. “Allah kahretsin bana bunu da mı yapacaktın” dedim. Sonra aşağı indim. Biri “Şurada biri yatıyor” dedi. Alkolden sızmıştır diye düşündüm. Biri “Başın sağ olsun” dedi. İki sanıktan da şikâyetçiyim.