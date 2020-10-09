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Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı

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Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı
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KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde bir binanın teras katında mangal yapan ailenin söndürmediği közler, yangına neden oldu. İtfaiyenin kısa süreli müdahalesi sonucu söndürülen yangında maddi zarar meydana geldi.

Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayık Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın teras katında dün gece mangal yapan aile, köz halindeki ateşi söndürmeden evlerine indi. Bir süre sonra çatıdan dumanlar yükselmeye başladı. Daire sahipleri, binadaki yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında küçük çaplı maddi zarar meydana geldi.

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