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Terasta cinayet

#İstanbul#Bıçak#Cinayet
Terasta cinayet

Ünlü bir şarap markasının satış temsilciliğini yapan Cenk Çağın Ünlü, evinin terasında 21 bıçak darbesiyle öldürüldü.

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Cenk Çağın Ünlü (38), ünlü bir şarap markasının fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışıyordu. İstanbul Şişli’de bulunan Kurşun Sokak’taki bir apartmanın teras katındaki dairede yaşıyordu. Yakınları ve arkadaşları kendisine ulaşamayınca polisi arayarak yardım istedi.

Polis, önceki gün sabah saatlerinde Ünlü’nün yaşadığı teras katındaki daireye gitti. Zile basıldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine çağırılan çilingir kapıyı açtı. İçeri giren polis korkunç bir manzarayla karşılaştı. İçerisi kan gölüydü. Ünlü’nün cesedi bulundu. Defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Ünlü’nün 21 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

Ünlü’nün cesedinin birkaç günlük olduğu, Ramazan Bayramı’nda öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. Polis, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ayrıca yakınları, arkadaşları ve komşularının da bilgisine başvurdu. Bir görgü tanığı, polise, Ramazan Bayramı’nda bir kişinin valizle evden hızlı adımlarla çıktığını gördüğünü söyledi.

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Polis, evden valizle çıkan kişinin kimliğinin deşifre edilmesi için kapsamlı bir kamera görüntüsü incelemesi başlattı. Bu kişinin katil olabileceği değerlendiriliyor.

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#İstanbul#Bıçak#Cinayet

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