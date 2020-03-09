Terakki ne demek? Terakki nedir? Terakki TDK kelime anlamı

Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş bir kelime olan Terakki, farklı kelimeler üzerinden anlatılabilmektedir.

Terakki Ne Demek?

Bu kelimeler arasında ilerleme, yükselme ya da gelişme şeklinde tabir edilebilmektedir. Ancak cümle içerisinde özellikle ‘ilerleme’ olarak çok daha fazla değerlendiriliyor. Özellikle eski kaynaklara bakıldığında terakki kelimesi ile sıkça karşılaşmak mümkün. Ayrıca gündelik yaşam içerisinde de amaca uygun olarak cümle içerisinde kullanılabilir.

Terakki Nedir?

Terakki kelimesi daha çok ‘ilerleme’ veya ‘gelişme’ anlamı üzerinden kullanılır. Özellikle Osmanlı döneminde sıkça kullanılan ve hatta bazı kuruluşlara verilen isim olarak da öne çıkmaktadır. Cümle içerisinde ise bir örnekle anlatmak gerekirse;



‘’Velhasılkelam, spor terakki ediyor bizde’’ (N. Hikmet)



Cümle içerisinde sporun sağladığı etki ve gelişmeden bahsedilmektedir.



Terakki TDK Kelime Anlamı

Terakki kelimesi önemli şair ve yazarların eski dönemlerde metinlerinde çok sık kullandığı kelimeler arasında gelmektedir. Türk Dil Kurumu açısından ise ilerleme veya yükseliş ve gelişme olarak değişik anlamlarına sahiptir. Farklı cümlelerde hem yazılı hem de sözlü olarak Türkçe içerisinde kullanılabilir. Gündelik yaşamın içerisinde çok fazla geçmese dahi, eski kaynaklarda oldukça fazla değerlendirilen sözcüklerden biridir. Bu kelimenin anlamını bilerek Osmanlı döneminden gelen farklı kaynakları daha iyi anlamak mümkündür.