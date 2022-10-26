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Tepsi tepsi uyuşturucu

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#İstanbul#Beykoz#Uyuşturucu
Tepsi tepsi uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 07:00

Beykoz Çengeldere Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, geçen cuma günü saat 21.00 sıralarında mahallede yoğun şekilde uyuşturucuya benzer bir koku olduğunu polise ihbar etti.

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Polis hemen mahalleye giderek araştırma başlattı. Bazı mahalle sakinleri kokunun mahalledeki bir barakadan geldiği bilgisini verince polis barakaya girdi. Barakada kurutma aşamasındaki 7 kilo 145 gram esrar ele geçti. Ele geçen uyuşturucunun Fatih Erdoğan’a ait olduğunun belirlenmesi üzerine Erdoğan’ın aynı mahalledeki evine baskın düzenlendi. Fatih Erdoğan gözaltına alınırken, evde yapılan aramada da tepsiler içinde 2 kilo 420 gram esrar ve av tüfeği ele geçti.

CEZAEVİNE KOYULDU

Emniyetteki sorgusunun ardından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ ve ‘2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’a muhalefet’ suçlamasıyla adliyeye çıkarılan Fatih Erdoğan tutuklanarak cezaevine koyuldu. ,

 

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#İstanbul#Beykoz#Uyuşturucu

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