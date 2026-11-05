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Tepkisini oğluna verdiği isimle gösterdi: Tatvanlı muhtar bebeğine "Filistin" adını koydu

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#Filistin#Tatvan#Muhtar
Tepkisini oğluna verdiği isimle gösterdi: Tatvanlı muhtar bebeğine Filistin adını koydu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 09:38

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan muhtar Sinan Akyüz, bölgede yaşananlara sessiz kalmamak için yeni doğan oğluna "Filistin" ismini verdi. Eşiyle birlikte bu kararı aldıklarını belirten Akyüz, seslerini duyurabilmek ve yaşanan sivil kayıplara tepki göstermek amacıyla bu ismi seçtiklerini söyledi.

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Akyüz'ün 2 Kasım'da dünyaya gelen üçüncü çocuğuna verdiği isim, Filistin'de yaşanan saldırılara ve sivil kayıplarına yönelik tepkisinin bir ifadesi oldu.

Tepkisini oğluna verdiği isimle gösterdi: Tatvanlı muhtar bebeğine Filistin adını koydu

Filistin'de yaşanan olaylardan derin üzüntü duyduğunu belirten Akyüz, eşiyle birlikte aldıkları kararla çocuklarına Filistin ismini verdiklerini söyledi.

Tepkisini oğluna verdiği isimle gösterdi: Tatvanlı muhtar bebeğine Filistin adını koydu

Akyüz, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalamadıklarını ifade ederek, "Üçüncü çocuğumun ismini Filistin koydum. İsrail ve Amerika'nın Filistin'de yaptığı zulme vicdanımız el vermedi. Eşimle birlikte ailemiz adına sesimizi ancak bu şekilde duyurabileceğimizi düşündük. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Bundan dolayı çocuğumuzun ismini Filistin koyduk. Bu davaya da canı gönülden destek veriyorum. İsrail ve Amerika'nın bu zulme artık son vermesini istiyorum" dedi.

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Tepkisini oğluna verdiği isimle gösterdi: Tatvanlı muhtar bebeğine Filistin adını koydu

Çocuğuna Filistin ismini vermesinin bir destek ve tepki mesajı olduğunu vurgulayan Akyüz, "Ben Filistin'in yanında olmak istiyorum. Buna bir tepki olarak çocuğumun ismini Filistin bıraktım. Filistin'de yaşanan zulümler, bu kadar çocuğun ve ailenin hayatını kaybetmesi vicdanımın kabul edebileceği bir durum değil. Elimden gelen bu olduğu için çocuğumun ismini Filistin koydum" ifadelerini kullandı.

Tepkisini oğluna verdiği isimle gösterdi: Tatvanlı muhtar bebeğine Filistin adını koydu

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#Filistin#Tatvan#Muhtar

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