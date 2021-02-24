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ANKARA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Tepkim biraz aşırı bulunmuş olabilir’

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‘Tepkim biraz aşırı bulunmuş olabilir’
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, HDP üzerinden CHP’yi hedef alırken kullandığı, “Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin” sözlerine, “Tepkim biraz aşırı bulunmuş olabilir” dedi.

Sözlerinin bağlamından koparıldığını savunarak, “13 şehidimizin katilleri PKK’dır’ diyemeyen siyasi tutumu sertçe kınadım” diyen Özhaseki, yazılı açıklamasında özetle “Ancak bu tepkim asla seçmene değil, oy alma hesabıyla teröre göz kırpan ayak oyunlarına karşıdır. Benim seçmeni lanetlemem gibi bir şey asla söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

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