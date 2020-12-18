Tepki yağdı, söküldü... Çok Fransız

Bolu'nun Göynük ilçesine 1463 yılında, hocası Akşemseddin Hazretleri’nin ölümünden sonra Fatih Sultan Mehmet’in talimatıyla türbe inşa edildi. Türkiye’nin birçok yerinden gelenlerin ziyaret ettiği türbenin giriş kapısının üstüne, kapıda bırakılan ayakkabıların ıslanmaması için 2012 yılında tente takıldı. Akşemseddin Hazretleri Türbesi’ndeki tente 2 yıl önce ise yenilendi. Ancak tentenin Fransız tarzı, şekli ve tarihi yapıya monte edilmesi, sosyal medyada tepki çekti.

AHŞAP KORUYUCU YAPILACAK

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Varlıklarını Koruma Daire Başkanlığı’nın onayıyla ihtiyaç kapsamında gerekli tüm prosedürler yerine getirilerek, vatandaşın türbeye girerken çıkardığı ayakkabılarının ıslanmaması amacıyla tente yapıldığını belirtti.

Akşemseddin Hazretleri Türbesi’nde bulunan Fransız usulü tente, dün öğleden sonra söküldü. Belediye ekipleri tarafından sökülen tentenin yerine, Anıtlar Kurulu ile temasa geçilerek usulüne uygun ahşap bir koruyucu yapılacağı öğrenildi.