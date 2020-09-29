Tepki çeken replika

İstanbul Ümraniye’de bir hac ve umre organizasyon firması, Kâbe’nin doğu köşesinde bulunan 18-19 santimetre kuturundaki Hacerül Esved’in (siyah taş) muhafazasının benzerini yaptırdı. Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinin 3’üncü katında ofisin bulunduğu binanın dış duvarına astı. Hacerül Esved replikasının ticari amaçlarla tabela gibi duvara asılması, çevrede yaşayanların tepkisini çekti.

‘AMACIMIZ FARKLIYDI’

Firma yetkilisi Bekir Aygün, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Biz 10 senedir buradayız ve açıldığımız günden beri Hacerül Esved taşı vardır binamızın dışında. Bugün bazı haberlerde dini sembolleri kullanmamız hakkında olumsuz eleştiride bulunulmuş ama tabii bizim Hacerül Esved’i koyma maksadımız farklıydı aslında. Onların düşündüğü gibi olsaydı ben direkt Kâbe’nin resmini koyardım. Hacerül Esved taşını pek çok kişi bilmez bile. Bizim oradaki maksadımız farklıydı. Bu işi ticari kaygı ile değil de, daha iyi hizmet vermek adına yapmak istedik ve 10 yıl önce buranın açılışını yaptık.

‘HAYIRLI OLSUN DİYE...’

İstişare edip Hacerül Esved taşını koymaya karar verdik. Bunun da sebebi şuydu, Hacerül Esved taşı gökten indirilmiş bir taş, cennetten gelen bir taş. Kâbe’nin şu anki köşesinde duran ve peygamber efendimiz umrede tavafa başlarken Hacerül Esved taşını öper ve onu selamlardı. Bir başlangıçtı bu. Hayırlı bir işe başlamaktı bu. Bizim de niyetimiz hayırlı bir işe aracı olmak olduğu için bu niyetimizi burada gösterelim, hayırlı bir başlangıç yaşatalım ve bu başlangıcımızı Allah bize imkan tanıdığı sürece yaparak bitirelim, tamamlayalım bu ziyaretlerimizi dedik. Bu yüzden Hacerül Esved taşını seçtik.

FETVA SORMUŞLAR

Biz buna rağmen bunun fetvasını sorduk ve bize fetvada hiçbir sıkıntı olmadığını söylediler. Hatta ‘Kâbe’nin kendini koysanız da olur’ dediler. Bizim niyetimizi ifade ettiği için Hacerül Esved taşını koyduk. Hacerül Esved taşını çok beğenip bizimle umreye giden yolcularımız da oldu.”

- Hazret-i İbrâhim ve İsmail tarafından Kâbe inşa edilirken Ebû Kubeys dağından getirilip Kâbe’nin doğu köşesine, ta­vafa başlangıç işareti olarak konulan Hacerül Esved, o dönemden beri kutsal kabul ediliyor.